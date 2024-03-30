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Теннисист Медведев сделал громкое заявление о своем будущем

Теннисист Медведев заявил, что хочет быть лучше Джоковича, Синнера и Алькараса

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Jayne Kamin-Oncea/USA TODAY Sports via Reuters Con

Российский теннисист Даниил Медведев высказался о своих последних проигранных финалах. Его слова передает официальный сайт ATP.

«Я пытаюсь играть в лучших турнирах мира. Думаю, если посмотреть турнир за турниром, я проигрываю большим теннисистам. Я был в нескольких финалах и проиграл Синнеру, Джоковичу, Алькарасу — и, конечно, я хочу их победить. Я хочу быть лучше, чем они. Но мне это не удается, и мне нужно работать над этим — либо игрой, либо головой», — сказал Медведев.

29 марта россиянин в полуфинале турнира уступил Синнеру со счетом 1:6, 2:6.

Синнер стал первым игроком, который смог обыграть Медведева на турнирах профессионального уровня пять раз подряд.

Медведев не может победить в финалах с мая 2023 года. Тогда он выиграл на грунтовом «Мастерсе» в Риме (Италия).

Лидировать в рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) продолжает сербский теннисист Новак Джокович, набравший 9725 очков. Вторым идет испанец Карлос Алькарас (8805 очков). Третье место занимает итальянец Янник Синнер (8310 очков). Следом за ним — Даниил Медведев, который сместился с третьей на четвертую позицию (7765 очков). Андрей Рублев опустился на шестое место (4970 очков).

Ранее Медведев объяснил поражение от Синнера в полуфинале «Мастерса» в Майами.

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