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«Налицо влияние нацизма»: чемпионка ОИ о позиции МОК по россиянам

Ишмуратова: наконец Бах признал, что действия МОК имеют политическое влияние

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Евгений Биятов/РИА Новости

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова заявила о влиянии нацизма на позицию Международного олимпийского комитета (МОК) по россиянам. Ее слова передает «Матч ТВ».

«Наконец‑то это произошло и Бах заявил: их действия имеют политическое влияние. А то раньше мы часто слышали, что спорт вне политики. Всегда считала, что Олимпийские игры объединяют, устраняют разногласия между народами: «О спорт, ты мир!» Но МОК накладывает санкции на тех, кто нарушает, по их мнению, олимпийскую хартию. Налицо влияние нацизма», — сказала Ишмуратова.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

В МОК сообщили, что российские атлеты для участия в Играх будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». Спортсмены из России и Белоруссии не будут соревноваться в медальном зачете.

Ранее чемпионка ОИ заявила, что ей стало противно от заявлений главы МОК Баха.

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