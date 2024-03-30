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В России заявили, что американцы должны отблагодарить страну за фигуриста Малинина

Чайковский: американцы должны нам памятник поставить за фигуриста Малинина

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Eric Bolte-USA TODAY Sports/Reuters

Эксперт Анатолий Чайковский восхитился катанием американского фигуриста Ильи Малинина на прошедшем чемпионате мира. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Кстати, Малинин не просто сын каких-то русских эмигрантов. Он из семьи фигуристов. Если отец, Роман Скорняков, больших успехов не добился, то мама, Татьяна Малинина, считалась сильной одиночницей. Когда Илья подрос, стала его тренировать, передав лучшие черты отечественной школы фигурного катания. Это прямо бросается в глаза.

Малинин катается как наш фигурист. Да американцы должны нам памятник поставить за такого мальчика!» — сказал Чайковский.

Малинин стал победителем в мужском одиночном катании на чемпионате мира в Монреале (Канада). По результатам двух программ он набрал 333,76 балла и установил мировой рекорд. Второе место на ЧМ завоевал японец Юма Кагияма. У него 309,65 балла. Тройку призеров замкнул представитель Франции Адам Сяо Хим Фа (284,39 балла).

Во время своего выступления на ЧМ Малинин сделал шесть четверных прыжков. До него исполнить четверной аксель не удавалось ни одному фигуристу в мире.

Всю свою жизнь Малинин рос и тренировался в США.

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