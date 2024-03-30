Иностранный игрок «Ростова» признался, что называет Карпина папой

Нападающий «Ростова» Мохаммад Мохеби рассказал об отношении главного тренера команды Валерия Карпина к игрокам. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Я его называю мистером и иногда называю его папой. Конечно, когда мы допускаем ошибки, он может повысить голос, но это для того, чтобы мы стали лучше. После каждой тренировки он нам объясняет ошибки и показывает, как лучше делать», — сказал Мохеби.

Мохеби перешел в «Ростов» летом 2023 года. До этого нападающий выступал у себя на родине в Иране и за португальскую «Санта-Клару». В 2023 году он в составе сборной Ирана завоевала бронзовую медаль Кубка Азии.

29 марта «Ростов» разгромил московское «Динамо» со счетом 4:1. На счету Мохеби дубль и голевая передача. Еще по голу забили Кирилл Щетинин и Данил Глебов.

После этой победы «Ростов» набрал 30 очков и переместился с 10-го на седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Лидирует «Зенит». На одно очко от него отстает «Краснодар», который переместился на второе место по результатам прошлого тура. «Динамо» — третье.

Ранее сообщалось, что Абаскаль недоволен вратарями «Спартака», особенно Максименко.