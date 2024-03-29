Медведев не смог выйти в финал турнира в Майами

Российский теннисист Даниил Медведев в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Майами (США) уступил представителю Италии Яннику Синнеру со счетом 1:6, 2:6.

Продолжительность встречи составила 1 час и 10 минут. За это время Даниил Медведев выполнил три эйса, не смог реализовать три брейк-пойнта и допустил две двойные ошибки.

Во втором полуфинале 30 марта сразятся представитель Болгарии Григор Димитров и представитель Германии Александр Зверев.

Медведев — действующий чемпион «Мастерса» в Майами. В финале прошлого розыгрыша соревнований россиянин обыграл Синнера.

Лидировать в рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) продолжает сербский теннисист Новак Джокович, набравший 9725 очков. Вторым идет испанец Карлос Алькарас (8805 очков). Третье место занимает итальянец Янник Синнер (8310 очков). Следом за ним — Даниил Медведев, который сместился с третьей на четвертую позицию (7765 очков). Андрей Рублев опустился на шестое место (4970 очков).

Ранее Андрей Рублев упрекнул сам себя в невоспитанности.