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Абаскаль недоволен вратарями «Спартака», особенно Максименко

«Матч ТВ»: Абаскаль недоволен вратарями, он дал указание подписать нового

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль недоволен вратарской бригадой и дал указание спортивному блоку красно‑белых найти нового первого номера для команды на следующий сезон. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Как утверждает источник, Абаскаль недоволен игрой Александра Максименко в матчах чемпионата России. В ближайшее время будет составлен шорт‑лист из голкиперов, которые могли бы усилить «Спартак» летом.

В первой половине сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) 25-летний голкипер сыграл 14 матчей. Максименко пропустил 16 голов, а в пяти встречах сохранил ворота в неприкосновенности. Пять матчей провел Александр Селихов (пропустил четыре гола). Еще два матча в активе Ильи Свинова (шесть пропущенных мячей).

После 20 туров РПЛ красно-белые, набрав 31 очко, занимают шестое место в турнирной таблице. 30 марта подопечные Гильермо Абаскаля примут «Урал».

После 20 туров РПЛ «Зенит» поднялся на первое место в турнирной таблице. У петербуржцев 40 набранных очков. На второе место переместился «Краснодар». Отставание от «Зенита» составляет одно очко. Тройку лидеров замыкает «Динамо» (38 очков).

Ранее «Динамо» разгромно проиграло в матче РПЛ, пропустив четыре мяча.

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