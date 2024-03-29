«Динамо» разгромно проиграло в матче РПЛ, пропустив четыре мяча

29 марта в рамках 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» принимало «Ростов» и уступило со счетом 1:4.

На 22-й минуте Кирилл Щетинин воспользовался ошибкой вратаря «Динамо» Игоря Лещука и поразил ворота москвичей. Через 10 минут Данил Глебов увеличил преимущество гостей. На 43-й минуте Мохаммад Мохеби довел счет до разгромного.

После перерыва иранский нападающий оформил дубль. Помимо этого, на счету Мохеби еще ассист. За 11 минут до конца матча Бителло отыграл один мяч.

После этой встречи подопечные Валерия Карпина набирают 30 очков и поднимаются с 10-го на седьмое место в турнирной таблице. Бело-голубые упускают возможность возглавить турнирную таблицу.

После 20 туров РПЛ «Зенит» поднялся на первое место в турнирной таблице. У петербуржцев 40 набранных очков. На второе место переместился «Краснодар», который уступил «Ростову» со счетом 1:2. Команда поменяла тренера в паузу на матчи сборных, теперь «быков» возглавляет Мурад Мусаев. Отставание от «Зенита» составляет одно очко. Тройку лидеров замыкает «Динамо» (38 очков).

Ранее экс-игрок «Спартака» рассказал, за счет чего «КС» могут отобрать очки у «Зенита».