Назван элемент игры, которого не хватает женскому хоккею

Защитник клуба Женской хоккейной лиги «Торнадо» Юлия Нуякшева рассказала, чего, по ее мнению, не хватает ЖХЛ для увеличения зрелищности.

«В ЖХЛ было бы интересно поиграть с силовыми приемами, с одной стороны. Мне кажется, наш хоккей стал бы более зрелищным и классным. Но с другой стороны, я понимаю, что есть девушки, уступающие по габаритам. Им будет, конечно, сложнее играть в такой хоккей. Я бы хотела, чтобы добавили силовую борьбу, разные приемы. Я раньше играла за мальчиков и любила сыграть в тело. Может быть, и на результаты матчей это бы влияло», — рассказала 18-летняя Нуякшева Legalbet.

На счету Нуякшевой в прошедшем регулярном чемпионате ЖХЛ 20 (8+12) очков в 42 встречах. «Торнадо» заняло шестое место среди восьми участников, набрав 44 очка. В плей-офф команда Нуякшевой в трех встречах уступила в серии «Бирюсе» (0-3), которая уже вышла в финал и сыграет там с «Динамо-Нева». На счету Нуякшевой в кубковой части сезона одна голевая передача в трех встречах. В детском хоккее она выступала за школу «Дмитрова», играя в команде мальчиков на два года младше.

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