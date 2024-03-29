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Назван элемент игры, которого не хватает женскому хоккею

Хоккеистка Нуякшева: с силовыми приемами женский хоккей стал бы зрелищнее

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Защитник клуба Женской хоккейной лиги «Торнадо» Юлия Нуякшева рассказала, чего, по ее мнению, не хватает ЖХЛ для увеличения зрелищности.

«В ЖХЛ было бы интересно поиграть с силовыми приемами, с одной стороны. Мне кажется, наш хоккей стал бы более зрелищным и классным. Но с другой стороны, я понимаю, что есть девушки, уступающие по габаритам. Им будет, конечно, сложнее играть в такой хоккей. Я бы хотела, чтобы добавили силовую борьбу, разные приемы. Я раньше играла за мальчиков и любила сыграть в тело. Может быть, и на результаты матчей это бы влияло», — рассказала 18-летняя Нуякшева Legalbet.

На счету Нуякшевой в прошедшем регулярном чемпионате ЖХЛ 20 (8+12) очков в 42 встречах. «Торнадо» заняло шестое место среди восьми участников, набрав 44 очка. В плей-офф команда Нуякшевой в трех встречах уступила в серии «Бирюсе» (0-3), которая уже вышла в финал и сыграет там с «Динамо-Нева». На счету Нуякшевой в кубковой части сезона одна голевая передача в трех встречах. В детском хоккее она выступала за школу «Дмитрова», играя в команде мальчиков на два года младше.

Ранее «Филадельфия» объявила о переходе российского хоккеиста.

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