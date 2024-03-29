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Теннисист Рублев упрекнул сам себя в невоспитанности

Рублев о скандале в Дубае: 36 тысяч долларов за слово «дебил» — это перебор

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EDGAR SU/REUTERS

Российский теннисист Андрей Рублев оценил свое наказание за оскорбление судьи в полуфинальном матче турнира в Дубае против Александра Бублика. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Конечно, в любом случае непозволительно повышать голос на линейного судью — да и вообще на кого угодно. Это неправильно, неприемлемо и неуважительно. И это даже банальная невоспитанность. И половины вещей, которые были написаны в рапорте, я не говорил. Но все равно 36 тыс. долларов штрафа и дисквалификация за слово «дебил» — исходя из всего моего опыта в карьере — это перебор», — сказал Рублев.

1 марта в матче Рублев был дисквалифицирован по ходу полуфинального матча против представителя Казахстана Александра Бублика на турнире в Дубае россиянин по-русски нецензурно выругался в адрес линейного судьи. На мат обратил внимание не судья на вышке, а другой, линейный судья, который говорит на русском. Стоит отметить, что Бублик выразил желание продолжить встречу.

Сначала Рублева наказали штрафом и лишением рейтинговых очков, но затем баллы вернули.

Ранее Рублев ответил на вопрос о своем участии в Олимпиаде.

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