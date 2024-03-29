«Решил хахашечку поймать»: голкипер сборной России о медийности Дзюбы

Голкипер сборной России Андрей Лунев оценил нападающего «Локомотива» Артема Дзюбу в роли ведущего шоу «Ну так нельзя». Его слова передает РИА Новости.

«Следил за шоу «Ну так нельзя», были и хорошие выпуски, были и так себе. В целом идея прикольная, но не для широких масс. Многие этого юмора не понимают, но я как будто оказался в старые добрые времена в раздевалке. Было забавно, весело.

Артем сделал такой выбор, это его право. Может быть, ему скучно, решил хахашечку поймать, реализовать себя, поддержать Леонида Викторовича. Молодец!» — сказал Лунев.

В начале 2024 года Дзюба принял участие в шоу певца Егора Крида «Прятки».

В текущем сезоне Дзюба сыграл 18 матчей в чемпионате России и еще пять — в Кубке страны, отметившись четырьмя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. В прошлом сезоне форвард разделил с Вильсоном Изидором и Антоном Миранчуком звание лучшего бомбардира команды, проведя всего половину сезона.

Ранее сообщалось, что играющий за рубежом футболист сборной России выиграл чемпионство с клубом.