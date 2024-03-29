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Бывший игрок сборной России сравнил РПЛ с АПЛ из-за отказа англичан от болбоев

Экс-футболист Сенников: болбои должны выполнять работу, а не помогать хозяевам

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РИА Новости

Знаменитый отечественный футболист Дмитрий Сенников, выступавший во время профессиональной карьеры за московский «Локомотив» и сборную России, прокомментировал решение Английской премьер-лиги отказаться от использования болбоев из-за часто создаваемого ими преимущества для команды хозяев поля, поскольку они являются воспитанниками ее футбольной школы. Специалист считает, что в перспективе весь мир может уйти от использования болбоев, но в то же время отмечает – для молодых ребят работа подающими мячей становится большим опытом и мотивацией.

«Понятно, что где-то болбои дают преимущество домашней команде. Были случаи в той же АПЛ. Или когда Моуринью даже пригласил на обед с командой болбоя, который помог им забить. Не исключаю, если им даже тренеры установку дают, чтобы медленнее подавали мячи гостям. Был же случай с Ильей Лантратовым, когда «Химки» играли со «СКА-Хабаровск» в гостях. Болбой мяч там не давал, просто какая-то дурацкая история! А потом за болбоя еще все вступились, хотя его работа — подать мяч, а не держать его в руках. Ну что это такое? Не должно такого быть. Хоть и ребятишки, но должны выполнять свою работу», — цитирует Сенникова Legalbet.

В Английской премьер-лиге решили отказаться от использования услуг болбоев из-за несправедливого преимущества, которое команда хозяев получает при вводе мяча из-за боковой. Теперь мячи будут располагаться за линиями по всему периметру поля на специальных конусах, откуда их и станут забирать футболисты.

Ранее игрок «Динамо» признался в регулярных ссорах со Слуцким.

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