Экс-игрок «Спартака» рассказал, за счет чего «КС» могут отобрать очки у «Зенита»

Бывший игрок «Спартака» Максим Деменко считает, что поддержка домашних трибун может помочь «Крыльям Советов» отобрать очки у «Зенита». Его слова передает «Евро-Футбол».

«В последних матчах самарцы никак не могут нащупать игру, и для них очень важна победа. Но давления на них в этой встрече не будет, потому что все понимают, что «Зенит» сильнее. На этот матч, я уверен, придет полный стадион, и поддержка будет немаловажным фактором для команды Осинькина. Поэтому самарцы могут отобрать очки у «Зенита», если он сразу не наладит игру, а «крылышки» сыграют на контратаках», — сказал Деменко.

Встреча между «КС» и «Зенитом» пройдет в Самаре 30 марта.

После 20 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) первое место занимает «Зенит» (40 очков). На второе место переместился «Краснодар», который уступил «Ростову» со счетом 1:2. Отставание от «Зенита» составляет одно очко. Тройку лидеров замыкает «Динамо» (38 очков). «КС» идут на восьмом месте.

22 тур РПЛ стартует 29 марта. Московское «Динамо» примет «Ростов».

Ранее «КС» потроллил «Зенит» роликом о гаучо перед очным матчем.