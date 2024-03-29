«Динамо» за тайм пропустило три мяча в матче РПЛ

29 марта на «ВТБ Арене» в Москве «Динамо» принимает «Ростов» в рамках 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). После первого тайма счет 3:0 в пользу гостей.

На 22-й минуте Кирилл Щетинин воспользовался ошибкой вратаря «Динамо» Игоря Лещука и поразил ворота москвичей. Футболист отпраздновал свой гол, сложив руки в молитве.

Через 10 минут Данил Глебов увеличил преимущество гостей. На 43-й минуте Мохаммад Мохеби довел счет до разгромного.

В 20-м туре РПЛ «Зенит» разгромил «Урал» со счетом 4:1. Это позволило команде Сергея Семака подняться на первое место в турнирной таблице. У петербуржцев 40 набранных очков. На второе место переместился «Краснодар», который уступил «Ростову» со счетом 1:2. Команда поменяла тренера, теперь «быков» возглавляет Мурад Мусаев. Отставание от «Зенита» составляет одно очко. Тройку лидеров замыкает «Динамо» (38 очков).

В этом туре «Краснодар» сыграет с «Локомотивом» в Москве, «Зенит» отправится в Самару и встретится с «Крыльями Советов», а «Сочи» примет ЦСКА.

Ранее «КС» потроллил «Зенит» роликом о гаучо перед очным матчем.