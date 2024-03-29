Гаджиев объяснил, что «Краснодару» даст ранний приезд на игру с «Локомотивом»

Знаменитый отечественный тренер Гаджи Гаджиев, ныне являющийся президентом махачкалинского «Динамо», высказался об эффекте от раннего прилета «Краснодара» в Москву на матч 22-го тура Российской премьер-лиги против «Локомотива». Специалист вспомнил, что сборная СССР прилетела за три дня в Португалию на отборочный матч чемпионата Европы 1984 и в итоге уступила со счетом 0:1. Третий день считается плохим в плане акклиматизации.

«В том, что «Краснодар» прилетел за три дня в Москву, нет никакого резона, с точки зрения спортивной составляющей. Хотят привыкнуть к температуре? Это все непринципиально. Помню, что итальянские команды играли в Москве на замерзшем поле, эти встречи не раз заканчивались положительно для них. К огромному плюсу ранний прилет никак не относится. Тут причина не в адаптации к погоде. В «Краснодаре» работают разумные люди. Мусаев знает все особенности. Скорее всего, они хотят избежать транспортную усталость. Дорога отнимает много сил», — приводит слова Гаджиева Legalbet.

По мнению знаменитого тренера, сейчас при составлении календаря перестали учитывать большие расстояния, которые преодолевают команды в чемпионате России. «Краснодар» занимает второе место в Российской премьер-лиге после 20 проведенных матчей, набрав 39 очков и отставая на один балл от лидирующего действующего чемпиона «Зенита». Руководство «быков» сообщило, что команда прибыла в столицу заранее (28 марта), чтобы лучше адаптироваться к прохладной московской погоде.

Ранее в «Зените» порадовались, что команде достался «Спартак» в полуфинале КР.