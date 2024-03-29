Гаджиев о популяризации кикбоксинга: надо создавать героев

Глава промоутерской компании Fight Nights Global, член исполкома Федерации кикбоксинга России (ФКР) Камил Гаджиев высказался о факторах популяризации единоборств в стране. В интервью «Газете.Ru» он заявил, что для этого необходимо создавать новых героев, в том числе в кикбоксинге.

«Знаете, прошли десятилетия, но залог успеха остался прежним: имена. Фактор героев является ключевым. Если мероприятие возглавляют герои, то сюжет для них мы всегда найдем. Самое главное, чтобы эти герои либо были, либо мы их создали. Все остальное, честно говоря, вторично. Какие события, например, мы запомнили? Мы помним бои Федора Емельяненко, Александра Шлеменко, Владимира Минеева — особенно те, где им противостоял такой же известный человек. Например, поединок Минеева с Магомедом Исмаиловым потому вошел в историю, на мой взгляд, что в нем встретились два очень колоритных бойца. Вот и залог успеха.

Кто-то скажет: где взять столько героев? Я отвечу: их надо создавать. Только комплексный подход, усилия самих атлетов, организаторов принесут результат. Мы шли по этому пути. Бату Хасиков, который сегодня является председателем Высшего наблюдательного совета Федерации кикбоксинга России и является, по сути, главным идеологом кикбоксинга в стране, прошел через этот путь. Он был известным спортсменом, но для того, чтобы стать не просто известным спортсменом, а лидером мнений для единоборств и человеком, ради которого люди будут включать телевизоры, ему пришлось объединить усилия, в частности, с компанией Fight Nights. И пошло-поехало», — сказал Гаджиев.

Ранее Гаджиев заявил, что Европа заняла «тухлую» позицию по российскому кикбоксингу.