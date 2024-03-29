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«Это были сложные два года»: экс-голкипер ЦСКА о переходе в «Филадельфию»

Федотов рассказал, что пережил два сложных года перед переходом в «Филадельфию»

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Российский голкипер «Филадельфии» Иван Федотов рассказал о своих чувствах после перехода в команду Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова передает журналист Кевин Курз в своих социальных сетях.

«Я был здесь очень давно, около восьми лет назад, так что прошло много времени.

Теперь я здесь, взволнован и счастлив быть здесь. И это прекрасные чувства, потому что для меня это были действительно сложные два года. Хочу сказать большое спасибо всей организации, они поддерживают меня», — сказал Федотов.

29 марта «Филадельфия» объявила о подписании Федотова. 28 марта ЦСКА и вратарь разорвали контракт.

Перед стартом прошлого сезона Федотов подписал контракт с «Филадельфией». Однако он пропустил сезон целиком из-за службы в Российской армии. 9 июля 2023 года Континентальная хоккейная лига (КХЛ) зарегистрировала контракт голкипера Ивана Федотова с ЦСКА. 3 июля заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли заявил, что у голкипера есть действующий контракт с клубом «Филадельфия Флайерз».

В итоге Федотов провел сезон в ЦСКА. Он сыграл в 44 матчах регулярного чемпионата КХЛ, пропустив 105 шайб. ЦСКА в первом раунде плей-офф уступил ярославскому «Локомотиву» со счетом 1:4 в серии.

Ранее КХЛ внесла изменения в сроки проведения следующего сезона.

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