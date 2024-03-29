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«Они забирают русских. Зачем? Никто не знает»: «КС» потроллил «Зенит» перед матчем

«КС» потроллил «Зенит» роликом о гаучо перед очным матчем

Самарские «Крылья Советов» перед очным матчем чемпионата России против «Зенита» выложили видео в стиле аргентинских ковбоев. Ролик появился в официальном Telegram-канале команды.

Действия в ролике происходят между ковбоями (гаучо), которые рассуждают о приезде «Зенита».

«В город приезжают люди Серджио Семака. Снова они. Когда они приезжают, то забирают все самое ценное: отбирают очки, забирают наших игроков! Они забирают только русских. А зачем они забирают русских? У них же играют одни бразильцы. Этого никто не знает», — говорят герои в ролике.

В съемке приняли участие игроки «КС» Бенхамин Гарре, Фернандо Костанца и Франко Ороско.

Встреча между «КС» и «Зенитом» пройдет в Самаре 30 марта.

После 20 туров РПЛ первое место занимает «Зенит» (40 очков). На второе место переместился «Краснодар», который уступил «Ростову» со счетом 1:2. Отставание от «Зенита» составляет одно очко. Тройку лидеров замыкает «Динамо» (38 очков). «КС» идут на восьмом месте.

Ранее игрок «Динамо» признался в регулярных ссорах со Слуцким.

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