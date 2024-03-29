Стали известны условия содержания Промеса в тюрьме

Задержанный в ОАЭ полузащитник «Спартака» Квинси Промес содержится в камере с 15 заключенными. Об этом сообщает De Telegraaf.

Как утверждает издание, голландец размещен в камере, которая рассчитана на шесть человек. Футболист спит на одной из трех двухъярусных кроватей. Также, еще от 10 до 20 заключенных спят на полу. В течение дня Промесу разрешается выходить из камеры, чтобы посмотреть телевизор в общем коридоре. Ему можно выходить на улицу. Занятия спортом там запрещены. Согласно условиям содержания Промесу побрили голову налысо.

13 марта Промеса арестовали в ОАЭ по делу о ДТП. Он сбежал с места происшествия после столкновения с автобусом. До этого он находился под домашним арестом. Нидерланды намерены добиться его экстрадиции.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за поножовщину.

Ранее в РФС рассказали, сумеет ли арестованный Промес еще сыграть в РПЛ.