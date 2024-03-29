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«Филадельфия» объявила о переходе российского хоккеиста

Клуб НХЛ «Филадельфия» объявил о переходе экс-вратаря ЦСКА Федотова

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфии Флайерз» на своем официальном сайте объявил о переходе российского вратаря Ивана Федотова.

28 марта московский ЦСКА объявил о расторжении контракта с голкипером.

Перед стартом прошлого сезона Федотов подписал контракт с «Филадельфией». Однако он пропустил сезон целиком из-за службы в Российской армии. 9 июля 2023 года Континентальная хоккейная лига (КХЛ) зарегистрировала контракт голкипера Ивана Федотова с ЦСКА. 3 июля заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли заявил, что у голкипера есть действующий контракт с клубом «Филадельфия Флайерз».

В итоге Федотов провел сезон в ЦСКА. Он сыграл в 44 матчах регулярного чемпионата КХЛ, пропустив 105 шайб. ЦСКА в первом раунде плей-офф уступил ярославскому «Локомотиву» со счетом 1:4 в серии.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. 29 апреля 2023 года, в день своего столетия, армейцы в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержали победу и завоевали трофей. ЦСКА и «Ак Барс» в этом сезоне уже не смогут побороться за трофей.

Ранее сообщалось, что российский хоккеист НХЛ может вернуться на родину.

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