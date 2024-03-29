В ФТР пожелали Медведеву сломать традицию матчей с Синнером

Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев выразил уверенность, что российский теннисист Даниил Медведев способен обыграть представителя Италии Янника Синнера в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Майами. Его слова передает ТАСС.

«Даня должен был выходить в полуфинал. Ждем матча с Синнером. Итальянец цепкий, психологически стойкий, но по качеству игры они похожи с Медведевым. И надо Дане сломать традицию проигрывать в борьбе — он может это сделать в этот раз. Он способен выйти в финал», — заявил Тарпищев.

Полуфинальный матч состоится 29 марта, ориентировочное время начала — 22:00 по московскому времени. Это первая встреча теннисистов с финала Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) текущего сезона. Тогда сильнее оказался Синнер — 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3. Спортсмены провели на корте 3 часа 44 минуты.

В четвертьфинале Медведев обыграл в двух сетах представителя Чили Николаса Харри. Встреча, которая продолжалась 1 час 42 минуты, завершилась со счетом 6:2, 7:6 (9:7).

Медведев — действующий чемпион «Мастерса» в Майами. В финале прошлого розыгрыша соревнований россиянин обыграл Синнера.

Лидировать в рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) продолжает сербский теннисист Новак Джокович, набравший 9725 очков. Вторым идет испанец Карлос Алькарас (8805 очков). Третье место занимает Синнер (8310 очков). Следом за ним — Медведев (7765 очков).

Ранее российская теннисистка не смогла выйти в финал турнира в Майами.