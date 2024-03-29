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Главный тренер клуба РПЛ разрешил своим футболистам курить

Тренер Юран заявил, что футболисты могут курить, если это не сказывается на игре

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Главный тренер клуба «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран заявил, что не имеет ничего против того факта, что-то кто-то из его футболистов может курить. Его слова приводит Sport24.

«Я сам курил во время карьеры, да и сейчас тоже. Все взрослые люди и понимают, что им можно, а что нельзя. Если курение никак не сказывается на игре моего футболиста — пусть курит, ради бога. Главное, не в открытую, лучше прятаться где-то за углом. Но, если честно, я не думаю, что кто-то из моих ребят курит», — заявил Юран.

Юран известен по работе в «Химках», «СКА-Хабаровске» и «Сибири». Он возглавил «Пари НН» в апреле 2023 года. Под его руководством команда избежала вылета в Первую лигу, обыграв в стыковых матчах «Родину».

В текущем сезоне нижегородская команда под руководством специалиста одержала восемь побед в 20 матчах при четырех ничьих и восьми поражениях.

В следующем туре подопечные Юрана сыграют сна выезде с калининградской «Балтикой». Встреча состоится 30 марта. Команды выйдут на поле в 17.30 по московскому времени.

Ранее Юран сказал, почему старается меньше материться.

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