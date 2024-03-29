ЦСКА предрекли трудный матч с «Сочи»

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что армейский клуб может столкнуться с проблемами при игре на выезде с »Сочи». Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Выезд у ЦСКА предстоит очень непростой. «Сочи» в перерыве изменился. Пригласили другой тренерский состав, игроков других, усилились. Скажу так, сейчас «Сочи» — не безнадежная команда, которая находится в нижней части таблицы. Ну, «армейцы» уже по традиции с «Сочи» играют очень удачно. Особенно в гостях», — заявил Масалитин.

ЦСКА и «Сочи» сыграют в рамках 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча состоится на стадионе «Фишт» в Сочи 30 марта. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Сочинский клуб зимой сменил тренера. 15 декабря на пост наставника команды был назначен испанский специалист Роберт Морено. В турнирной таблице «Сочи» идет на последней строчке, набрав 13 баллов.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги ЦСКА, набрав 32 очка, делит с «Локомотивом» пятую строчку в турнирной таблице. В середине марта армейцы вышли в полуфинал Кубка России, где сыграют с калининградской «Балтикой».

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