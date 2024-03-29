Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ЦСКА предрекли трудный матч с «Сочи»

Экс-игрок Масалитин заявил, что ЦСКА предстоит непростой матч с «Сочи»

close
100%
Александр Вильф/РИА Новости

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что армейский клуб может столкнуться с проблемами при игре на выезде с »Сочи». Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Выезд у ЦСКА предстоит очень непростой. «Сочи» в перерыве изменился. Пригласили другой тренерский состав, игроков других, усилились. Скажу так, сейчас «Сочи» — не безнадежная команда, которая находится в нижней части таблицы. Ну, «армейцы» уже по традиции с «Сочи» играют очень удачно. Особенно в гостях», — заявил Масалитин.

ЦСКА и «Сочи» сыграют в рамках 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча состоится на стадионе «Фишт» в Сочи 30 марта. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Сочинский клуб зимой сменил тренера. 15 декабря на пост наставника команды был назначен испанский специалист Роберт Морено. В турнирной таблице «Сочи» идет на последней строчке, набрав 13 баллов.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги ЦСКА, набрав 32 очка, делит с «Локомотивом» пятую строчку в турнирной таблице. В середине марта армейцы вышли в полуфинал Кубка России, где сыграют с калининградской «Балтикой».

Ранее Валерий Газзаев предложил ЦСКА продлить контракт с Владимиром Федотовым.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами