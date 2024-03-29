Панарин повторил редкое достижение в «Рейнджерс»

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин стал третьим третьим игроком за всю историю клуба, которому удалось оформить 40+ голов и сделать 60+ результативных передач в рамках одного регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает «Чемпионат.com».

В ночь на 29 марта «Рейнджерс» в серии послематчевых буллитов обыграли «Колорадо Эвеланш». Итоговый счет матча — 3:2. Панарин в этом поединке реализовал победный бросок, а в основное время отдал результативную передачу, которая стала для него 60-й в текущем сезоне.

До этого подобным достижением отметились Жан Рателль (сезон-1971/1972) и Яромир Ягр (2005/2006).

В нынешнем сезоне Панарин принял участие в 73 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил 43 шайбы и сделал 60 передач.

27 марта Панарин установил личный рекорд, впервые набрав 100 очков за сезон Национальной хоккейной лиги. В матче регулярного чемпионата против «Филадельфии Флайерз» Панарин отдал три результативные передачи, а его команда победила со счетом 6:5.

Панарин стал восьмым россиянином в истории, которому удалось набрать за сезон НХЛ 100+ очков. До него этой отметки достигали Александр Овечкин и Никита Кучеров (по четыре раза), Евгений Малкин (три раза), Александр Могильный, Павел Буре, Сергей Федоров (дважды) и Кирилл Капризов (один раз).

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