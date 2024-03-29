Глава МОК: наши действия должны иметь политическое влияние

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что одной из целей организации является защита ее автономии, а также рассказал, как политика влияет на МОК. Его слова приводит ТАСС.

«Я это уже говорил много раз, но, очевидно, нужно повторить: это не значит, что мы аполитичны, что мы ведем себя так, как если бы жили на острове святых, что мы не признаем политического влияния наших действий. Они должны иметь политическое влияние», — заявил Бах.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

В МОК сообщили, что российские атлеты для участия в Играх будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». Спортсмены из России и Белоруссии не будут соревноваться в медальном зачете.

14 марта глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что принимающие участие в Олимпиаде спортсмены должны будут осудить СВО и подписать «некие иные документы», противоречащие российскому законодательству. Однако пункт об осуждении СВО включен не был.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

Ранее Бах заявил, что бойкота Олимпиады со стороны России и Украины не будет.