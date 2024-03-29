Россия и Украина не будут бойкотировать Олимпийские игры

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что дискуссия по допуску атлетов из России на Олимпийские игры завершена, а российская и украинская стороны отказались от идеи бойкота Олимпиады. Его слова приводит ТАСС.

«Теперь мы можем сказать, что на данный момент эта дискуссия окончена. Мнения по-прежнему разные: некоторые говорят, что мы зашли слишком далеко с применением санкций в отношении тех, кто нарушил Олимпийскую хартию, другие говорят, что недостаточно далеко», — заявил Бах.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

В МОК сообщили, что российские атлеты для участия в Играх будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». Спортсмены из России и Белоруссии не будут соревноваться в медальном зачете.

14 марта глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что принимающие участие в Олимпиаде спортсмены должны будут осудить СВО и подписать «некие иные документы», противоречащие российскому законодательству. Однако пункт об осуждении СВО включен не был.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

Ранее условия МОК по допуску россиян назвали беспределом и унижением.