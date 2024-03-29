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Стало известно, кем ЦСКА хочет заменить Федотова

Metaratings: ЦСКА хочет заменить вратаря Федотова Просветовым

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Максим Богодвид/РИА Новости

Голкипер клуба Американской хоккейной лиги (АХЛ) «Колорадо Иглс» Иван Просветов может стать игроком столичного ЦСКА. Об этом сообщает Metaratings.

В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Просветов провел 11 игр, в которых пропустил 26 голов, отразив при этом 89,5% бросков.

Иван Федотов в сезоне-2023/24 провел за ЦСКА 44 встречи в регулярном чемпионате, в которых одержал 21 победу при коэффициенте пропущенных шайб 2,37 и 91,4% отраженных бросков. В первом раунде Кубка Гагарина он провел все пять матчей, отыграв один раз на «ноль» и отражая в среднем 91,6% бросков, но ЦСКА вылетел от ярославского «Локомотива» со счетом 1-4.

Федотов переподписал с ЦСКА контракт перед новым сезоном. В апреле 2022 года истекло его прежнее соглашение с клубом, после чего он заключил договор на год с командой НХЛ «Филадельфия Флайерз», однако был задержан летом и отправлен для прохождения срочной службы в ряды вооруженных сил в Северный флот.

Ранее в НХЛ отреагировали на расторжение контракта Федотова с ЦСКА.

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