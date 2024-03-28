Газзаев предложил ЦСКА продлить контракт с Федотовым

Бывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что армейскому клубу необходимо обдумать вопрос о продлении контракта с Владимиром Федотовым.

По его словам, специалист проводит отличную работу с игроками и заслуживает возможности продолжать ее.

«Федотов достаточно успешно работает, дает результаты — это самое главное для тренера. Мы видим поступательное движение, поэтому мне кажется, что продление является абсолютно правильным решением. В этом году, я думаю, что команда будет бороться за попадание в тройку», — заявил Газзаев.

В следующем матче чемпионата России ЦСКА сыграет с «Сочи». Встреча состоится на стадионе «Фишт» в Сочи 30 марта. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА, набрав 32 очка, делит с «Локомотивом» пятую строчку в турнирной таблице. В середине марта армейцы вышли в полуфинал Кубка России, где сыграют с калининградской «Балтикой».

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