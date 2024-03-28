Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Юран сказал, почему старается меньше материться

Тренер Юран: знакомый священник сказал мне, что мат — это большой грех

close
100%
Alexander Chernykh/Global Look Press

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран заявил, что старается избавиться от ненормативной лексики, передает Sport24.

«У меня есть одно слово-паразит, которое иногда проскакивает на пресс-конференциях и флеш-интервью. Знакомый священник сказал мне, что мат — это большой грех. Я стараюсь убрать его из своей жизни», — сказал Юран.

Юран известен по работе в «Химках», «СКА-Хабаровске» и «Сибири». Он возглавил «Пари НН» в апреле 2023 года. Под его руководством команда избежала вылета в Первую лигу, обыграв в стыковых матчах «Родину».

В текущем сезоне команда под руководством Юрана одержала восемь побед в 20 матчах при четырех ничьих и восьми поражениях.

В следующем туре подопечные Юрана сыграют сна выезде с калининградской «Балтикой». Встреча состоится 30 марта. Команды выйдут на поле в 17.30 по московскому времени.

Ранее Юран вспомнил, как сломал сопернику две ноги за плевок в лицо.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами