Юран сказал, почему старается меньше материться

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран заявил, что старается избавиться от ненормативной лексики, передает Sport24.

«У меня есть одно слово-паразит, которое иногда проскакивает на пресс-конференциях и флеш-интервью. Знакомый священник сказал мне, что мат — это большой грех. Я стараюсь убрать его из своей жизни», — сказал Юран.

Юран известен по работе в «Химках», «СКА-Хабаровске» и «Сибири». Он возглавил «Пари НН» в апреле 2023 года. Под его руководством команда избежала вылета в Первую лигу, обыграв в стыковых матчах «Родину».

В текущем сезоне команда под руководством Юрана одержала восемь побед в 20 матчах при четырех ничьих и восьми поражениях.

В следующем туре подопечные Юрана сыграют сна выезде с калининградской «Балтикой». Встреча состоится 30 марта. Команды выйдут на поле в 17.30 по московскому времени.

Ранее Юран вспомнил, как сломал сопернику две ноги за плевок в лицо.