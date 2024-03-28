Вратарь Федотов присоединится к «Филадельфии» до конца сезона

Бывший голкипер московского ЦСКА Иван Федотов продолжит карьеру в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз». Об этом сообщает портал The Athletic.

По информации источника, хоккеист присоединится к клубу до конца нынешнего регулярного сезона, после которого он может стать свободным агентом. Из-за вопросов с визой «Филадельфия» отказалась от выпуска оперативного пресс-релиза по ситуации с Федотовым, однако клуб намерен их разрешить в ближайшее время.

Иван Федотов в сезоне-2023/24 провел за ЦСКА 44 встречи в регулярном чемпионате, в которых одержал 21 победу при коэффициенте пропущенных шайб 2,37 и 91,4% отраженных бросков. В первом раунде Кубка Гагарина он провел все пять матчей, отыграв один раз на «ноль» и отражая в среднем 91,6% бросков, но ЦСКА вылетел от ярославского «Локомотива» со счетом 1-4.

Федотов переподписал с ЦСКА контракт перед новым сезоном. В апреле 2022 года истекло его прежнее соглашение с клубом, после чего он заключил договор на год с командой НХЛ «Филадельфия Флайерз», однако был задержан летом и отправлен для прохождения срочной службы в ряды вооруженных сил в Северный флот.

Ранее в НХЛ отреагировали на расторжение контракта Федотова с ЦСКА.