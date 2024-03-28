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Стало известно, интересуется ли «Ювентус» защитником «Локомотива»

«СЭ»: «Ювентус» не ведет переговоров по защитнику «Локомотива» Митаю

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Александр Вильф/РИА Новости

Туринский «Ювентус» не ведет переговоров с московским «Локомотивом» по албанскому защитнику Марио Митаю. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, информация в СМИ об интересе «бьянконери» к 20-летнему албанцу не соответствует действительности из-за жесткого лимита на игроков не из ЕС, из-за которого «Ювентусу» будет проблематично заявить Митая.

Митай стал игроком «Локомотива» летом 2022 года, подписав контракт на пять лет. Албанец родился в Греции и является воспитанником местного АЕКа, который и стал его первым профессиональным клубом. На счету Митая восемь матчей в составе сборной Албании.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Митай провел 14 матчей, не отметившись результативными действиями. В следующем туре РПЛ «Локомотив» в Москве примет «Краснодар». Команды в турнирной таблице разделяют семь очков. Игра состоится в Москве на «РЖД Арене» 31 марта и начнется в 19:30 по московскому времени.

Ранее игрок «Динамо» впервые рассказал о конфликте с тренером.

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