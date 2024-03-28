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В НХЛ отреагировали на расторжение контракта Федотова с ЦСКА

В НХЛ сообщили, что Федотов может быть заявлен в нынешнем сезоне

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Заместитель комиссионера Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что голкипер Иван Федотов может быть заявлен в нынешнем сезоне за «Филадельфию Флайерз».

По его словам, никаких ограничений со стороны лиги, если Федотов примет решение прилететь в Северную Америку, не будет.

Иван Федотов в сезоне-2023/24 провел за ЦСКА 44 встречи в регулярном чемпионате, в которых одержал 21 победу при коэффициенте пропущенных шайб 2,37 и 91,4% отраженных бросков. В первом раунде Кубка Гагарина он провел все пять матчей, отыграв один раз на «ноль» и отражая в среднем 91,6% бросков, но ЦСКА вылетел от ярославского «Локомотива» со счетом 1-4.

Федотов переподписал с ЦСКА контракт перед новым сезоном. В апреле 2022 года истекло его прежнее соглашение с клубом, после чего он заключил договор на год с командой НХЛ «Филадельфия Флайерз», однако был задержан летом и отправлен для прохождения срочной службы в ряды вооруженных сил в Северный флот.

Ранее сообщалось, что «Авангард» одержал волевую победу над «Локомотивом» в шестой игре серии плей-офф КХЛ.

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