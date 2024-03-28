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Условия МОК по допуску россиян назвали беспределом и унижением

Драчев назвал условия МОК по допуску россиян беспределом и унижением

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РИА «Новости»

Четырехкратный чемпион мира по биатлону Владимир Драчев в интервью ТАСС заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) выставляет недопустимые требования по допуску российских атлетов в нейтральном статусе на Игры 2024 года в Париже.

По его словам, выступление российских спортсменов под нейтральным флагом является незаконным.

«Я с начала СВО придерживаюсь мнения, что не должно быть никаких поездок без флага и гимна. Одно дело, когда были допинговые скандалы и нас награждали под Чайковского, но сейчас — это сплошной беспредел и унижение. Зачем идти на поводу? Для кого будет ценным участие в этом шоу?» — заявил Драчев.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В 2023 году в организации сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения».

Ранее российская биатлонистка вручила Кубок Анфисы Резцовой ее дочери Кристине.

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