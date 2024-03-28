Эксперт рассказал, сколько должны стоить качественные трекинговые кроссовки

Эксперт «Спортмастер PRO» Давид Кумаритов в интервью «Газете.Ru» рассказал, что цена качественных трекинговых кроссовок начинается от 15 тысяч рублей.

«Сколько стоят качественные трекинговые кроссовки? Разброс цен составляет в среднем от 15 до 40 тысяч рублей. Чем выше стоимость, тем более технологичной будет пара. Новичку, если речь идет о простом маршруте, достаточно будет недорогой обуви. Но лучше не делать выбор самостоятельно, а обратиться за помощью к консультантам в спортивных магазинах: они помогут найти модель исходя из особенностей предстоящего похода, а также дадут советы по подбору размера и посадке», — сказал Кумаритов.

Трекинг — туристическое пешеходное путешествие в местах, где отсутствуют инфраструктура и современные виды транспорта. Основная цель путешествия — активный отдых в сочетании с получением новых впечатлений, преодолением естественных препятствий, осмотром природных и культурных достопримечательностей. Еще одним видом пеших путешествий является хайкинг. Это пешее путешествие налегке, как правило, по горной местности и по хорошо подготовленным тропам.

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