Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Страдающий от лудомании игрок «Ньюкасла» может получить новую дисквалификацию

Отстраненный из-за ставок итальянец Тонали может получить новую дисквалификацию

close
100%
IMAGO/www.imagephotoagency.it/Global Look Press

Полузащитник «Ньюкасла» Сандро Тонали, отбывающий дисквалификацию из-за увлечения ставками, может получить дополнительное наказание. Об этом сообщает FA Spokesperson.

По информации источника, Футбольная ассоциация (FA) выдвинула новые обвинения против Тонали по 50 пунктам регламента о ставках в период с августа по ноябрь 2023 года. Сообщается, что футболист должен ответить по этим обвинениям до 5 апреля включительно.

Летом 2023 года Тонали стал игроком «Ньюкасла». В этом сезоне английский клуб выступал на групповом этапе Лиги чемпионов. Полузащитник провел в этом турнире два матча, не забив голов. Его национальная команда также продолжает отбор на чемпионат Европы, но в случае дисквалификации футболист пропустит и этот турнир.

23-летний Тонали известен по выступлениям за «Брешию» и «Милан». На его счету 15 матчей за сборную Италии.

Ранее Промеса обвинили в невероятной глупости.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Европы 2020
Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Англии
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами