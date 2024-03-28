Страдающий от лудомании игрок «Ньюкасла» может получить новую дисквалификацию

Полузащитник «Ньюкасла» Сандро Тонали, отбывающий дисквалификацию из-за увлечения ставками, может получить дополнительное наказание. Об этом сообщает FA Spokesperson.

По информации источника, Футбольная ассоциация (FA) выдвинула новые обвинения против Тонали по 50 пунктам регламента о ставках в период с августа по ноябрь 2023 года. Сообщается, что футболист должен ответить по этим обвинениям до 5 апреля включительно.

Летом 2023 года Тонали стал игроком «Ньюкасла». В этом сезоне английский клуб выступал на групповом этапе Лиги чемпионов. Полузащитник провел в этом турнире два матча, не забив голов. Его национальная команда также продолжает отбор на чемпионат Европы, но в случае дисквалификации футболист пропустит и этот турнир.

23-летний Тонали известен по выступлениям за «Брешию» и «Милан». На его счету 15 матчей за сборную Италии.

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