Экс-игрок «Динамо» считает, что клуб поборется за победу в РПЛ

Бывший игрок московского «Динамо» Олег Терехин в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что бело-голубые могут побороться за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Конечно, «Динамо» может побороться за чемпионство. «Зенит», «Краснодар и «Динамо» идут рядом. У «Зенита» еще матчи на выезде с «Динамо» и «Краснодаром». Все еще возможно», — сказал Терехин.

Встреча между «Динамо» и «Ростовом» состоится 29 марта. Команды выйдут на поле в 19.30 по московскому времени.

В 20-м туре РПЛ «Зенит» разгромил «Урал» со счетом 4:1. Это позволило команде Сергея Семака подняться на первое место в турнирной таблице. У петербуржцев 40 набранных очков. На второе место переместился «Краснодар», который уступил «Ростову» со счетом 1:2. Команда поменяла тренера, теперь «быков» возглавляет Мурад Мусаев. Отставание от «Зенита» составляет одно очко. Тройку лидеров замыкает «Динамо», которое обыграло грозненский «Ахмат» со счетом 2:0.

«Ростов» занимает десятое место, имея в активе 27 набранных баллов.

Ранее стало известно, что может помешать «Краснодару» сохранить второе место в РПЛ.