РПЛ предложили задуматься над ужесточением лимита на легионеров

Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников в интервью Legalbet заявил, что лимит на иностранных игроков в Российской премьер-лиге (РПЛ) должен быть ужесточен.

По его мнению, на поле одновременно не должно выходить более пяти легионеров.

«Очень «интересно» приходить и смотреть на иностранцев в России. Когда «Зенит» выкатывает восемь бразильцев. Понимаю, конечно, что это малая сборная Бразилии с пляжа. Да, это хорошие игроки, но надо иметь своих», — заявил Овчинников.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги (РПЛ). Подопечные Сергея Семака за 20 туров набрали 40 очков. В 22-м туре национального первенства «Зенит» на выезде сыграет с самарскими «Крыльями Советов», игра состоится 30 марта в 14:00 по московскому времени.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы.

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