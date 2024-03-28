Осужденный за изнасилование Дани Алвес закатил вечеринку после выхода из тюрьмы

Бывший защитник каталонской «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвес организовал вечеринку после выхода из тюрьмы под залог по делу об изнасиловании. Об этом сообщает издание TyC Sports.

По информации источника, после ужина в ресторане в доме Алвеса состоялась вечеринка по случаю дня рождения отца игрока, которая продолжалась до пяти часов утра. Гости, приглашенные на вечеринку, прибыли к дому Алвеса в масках и капюшонах, чтобы сохранить конфиденциальность.

25 марта Алвес вышел из тюрьмы. Он, помимо внесения залога, передал два своих паспорта, бразильский и испанский, через свою защиту. Футболист не сможет покинуть территорию страны. Раз в неделю он обязан отмечаться в суде.

Алвес находился в тюрьме в течение последних 14 месяцев.

22 февраля 2024 года бывшего защитника сборной Бразилии и «Барселоны» Дани Алвеса приговорили к 4,5 года тюрьмы за изнасилование. В январе 2023 года футболист был заключен под стражу после того, как одна из женщина обратилась в полицию с заявлением о том, что 30 декабря футболист засунул ей руку под нижнее белье в одном из ночных клубов Барселоны.

Ранее стало известно, какой футболист внес залог за Дани Алвеса в размере €1 млн.