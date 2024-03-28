Тарасова рассказала, как бы она отнеслась к решению Туктамышевой возобновить карьеру

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что была бы рада решению фигуристки Елизаветы Туктамышевой возобновить карьеру, передает Legalbet.

«Если Туктамышева говорит, что думает над возобновлением профессиональной карьеры, то я буду этому рада. Может ли Туктамышева в свои 27 лет конкурировать с куда более молодыми спортсменками? Она до паузы в карьере спокойно это делала», — сказала Тарасова.

По ходу сезона-2023/24 Туктамышева сообщила о приостановке своей профессиональной карьеры. В минувшем сезоне фигуристка стала победительницей четвертого этапа Гран-при России в Москве и шестого этапа в Перми.

24 декабря 2022 года Туктамышева стала бронзовым призером чемпионата России (241,72 балла). Лучшей стала Софья Акатьева (249,74 балла). Второе место заняла Камила Валиева (247,32 балла), которая позднее потеряла свое место из-за дисквалификации. Тем самым, Туктамышева поднялась на ступень выше.

Ранее Туктамышева рассказала, как получила травму в шоу Татьяны Навки.