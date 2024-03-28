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Тарасова рассказала, как бы она отнеслась к решению Туктамышевой возобновить карьеру

Тарасова: буду рада, если Туктамышева возобновит карьеру

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Алексей Даничев/РИА Новости

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что была бы рада решению фигуристки Елизаветы Туктамышевой возобновить карьеру, передает Legalbet.

«Если Туктамышева говорит, что думает над возобновлением профессиональной карьеры, то я буду этому рада. Может ли Туктамышева в свои 27 лет конкурировать с куда более молодыми спортсменками? Она до паузы в карьере спокойно это делала», — сказала Тарасова.

По ходу сезона-2023/24 Туктамышева сообщила о приостановке своей профессиональной карьеры. В минувшем сезоне фигуристка стала победительницей четвертого этапа Гран-при России в Москве и шестого этапа в Перми.

24 декабря 2022 года Туктамышева стала бронзовым призером чемпионата России (241,72 балла). Лучшей стала Софья Акатьева (249,74 балла). Второе место заняла Камила Валиева (247,32 балла), которая позднее потеряла свое место из-за дисквалификации. Тем самым, Туктамышева поднялась на ступень выше.

Ранее Туктамышева рассказала, как получила травму в шоу Татьяны Навки.

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