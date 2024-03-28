Ягудин рассказал, как относится к хейту от болельщиков

Олимпийский чемпион Игр в Солт-Лейк-Сити — 2002 Алексей Ягудин в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что спокойно относится к негативной реакции поклонников фигурного катания, которые остались недовольны его победой на турнире «Русский вызов — 2024».

По его словам, никаких проблем в связи с этим он не испытывает.

«Русский вызов» выигрывать мне абсолютно не надоело. Мной недовольны болельщики? Я чувствую себя абсолютно спокойно. Мой сезон начался 8 марта, а закончился 9-го. Стопроцентный показатель, один из одного, приятно!» — заявил Ягудин.

Алексей Ягудин во второй раз подряд одержал победу на турнире «Русский вызов» и выиграл 5 млн рублей. Второе место заняла Елизавета Туктамышева, а на третьей строчке оказались сразу три участника — одиночница Ксения Синицына, пара в танцах на льду Оксана Домнина и Максим Шабалин и спортивная пара Мария Петрова и Алексей Тихонов.

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