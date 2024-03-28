Стало известно, кто выиграет титул чемпиона Англии по футболу

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис назвал фаворитов в борьбе за титул чемпиона Англии. В комментарии ODDS.ru он заявил, что на победу будут претендовать «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

«Осталось 10 туров и, конечно, претендент на чемпионство может измениться. Но, безусловно, фаворит — «Манчестер Сити». <…> Не сказал бы, что сейчас «Арсенал» играет как-то иначе. Да, выросли в достойного соперника. Но клуб всегда смазывает концовку чемпионата уже на протяжении 10 лет. Не надо говорить, что не фартит. Это что-то с «Арсеналом». Чудо не произойдет. Так что с уверенностью говорю: выиграет чемпионат либо «Сити», либо «Ливерпуль». Конечно, было бы хорошо остановить гегемонию «Сити» и чтобы для интересна чемпионом стал «Арсенал», но он им не станет!» — сказал Канчельскис.

После 28 туров лидером АПЛ является «Арсенал», набравший 64 очка. Столько же баллов у «Ливерпуля», который отстает по дополнительным показателям. Замыкает тройку «Сити», в активе «горожан» 63 очка. «Сити» и «Арсенал» встретятся в рамках 29-го тура в воскресенье, 31 марта, игра начнется в 18:30 по московскому времени.

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