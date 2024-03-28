Легенда ЧМ-2018 уезжает из Италии

Российский полузащитник «Венеции» Денис Черышев покинет клуб по окончании нынешнего сезона в статусе свободного агента. Об этом в интервью Sport24 заявил спортивный директор клуба Давиде Брендолин.

По его словам, пункт договора об автоматической активации продления контракта при определенных условиях не был активирован, из-за чего «Венеция» расстанется с Черышевым 1 июля 2024 года.

Черышев подписал соглашение с «Венецией» в летнее трансферное окно 2022 года. В текущем сезоне Серии Б он сыграл девять матчей, в которых не отличился результативными действиями.

Черышев — воспитанник мадридского «Реала». В своей карьере 33-летний игрок также выступал за «Севилью», «Валенсию» и «Вильярреал».

В составе сборной России Черышев провел 33 матча, в которых забил 12 мячей и сделал пять результативных передач. Вместе с национальной командой он дошел до 1/4 финала домашнего чемпионата мира 2018 года.

Ранее стало известно, что может помешать «Краснодару» сохранить второе место в РПЛ.