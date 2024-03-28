ЦСКА опроверг информацию о новом контракте с Федотовым

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо в своем Telegram-канале заявил, что клуб не проводил переговоров с главным тренером Владимиром Федотовым о новом контракте.

По его словам, появившийся в СМИ инсайд о том, что специалист переподписал трудовое соглашение по схеме «2+1» не соответствует действительности.

«Странный инсайд, неверный и непонятный. В клубе и разговора не было на эту тему. У Владимира Валентиновича действующий контракт на полтора года, вопрос неактуален», — заявил Брейдо.

В следующем матче чемпионата России ЦСКА сыграет с «Сочи». Встреча состоится на стадионе «Фишт» в Сочи 30 марта. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА, набрав 32 очка, делит с «Локомотивом» пятую строчку в турнирной таблице. В середине марта армейцы вышли в полуфинал Кубка России, где сыграют с калининградской «Балтикой».

Ранее сообщалось, что бывший тренер «Спартака» может возглавить «Баварию».