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Девушка-боец UFC сфотографировалась в коротком платье

Девушка-боец UFC Ванзант выложила фото в коротком платье

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paigevanzant/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Девушка-боец Пейдж Ванзант, выступающая в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), в своих социальных сетях поделилась своей новой фотографией.

На снимке Ванзант позирует в коротком платье, повернувшись спиной. На ногах Ванзант темные колготки, но без обуви.

Ванзант дебютировала в смешанных единоборствах MMA 30 июня 2012 года, одолев американку Джордан Николь Газа. Тот поединок завершился раздельным решением судей.

В Абсолютном бойцовском чемпионате спортсменка провела первый поединок 5 сентября 2015 года, одержав победу над Алекс Чемберс. Бой был завершен досрочно на второй минуте третьего раунда, когда Ванзант провела рычаг локтя.

В последний раз Ванзант дралась в рамках UFC 12 июля 2020 года. Тогда она проиграла бразильянке Аманде Рибас. Всего на счету Ванзант восемь побед и пять поражений в смешанных единоборствах.

12 августа 2020 года Ванзант подписала контракт с американским промоушеном боев на голых кулаках Bare Knuckle FC.

Ранее самая сексуальная болельщица ЧМ-2022 выложила видео в коротких шортиках.

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