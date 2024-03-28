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Щербакова рассказала, за кого она болела на ЧМ по фигурному катанию

Щербакова: на ЧМ по фигурному катанию я болела за Илью Малинина

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Олимпийская чемпионка Анна Щербакова призналась, что на чемпионате мира 2024 года болела за Илью Малинина, передает «Матч ТВ».

«Я болела за Илью Малинина. Я очень рада была, что посмотрела это в прямом эфире, а не зная результат и прокат. Четверной аксель сражает наповал», — сказала Щербакова.

Малинин стал победителем в мужском одиночном катании на чемпионате мира в Монреале (Канада). По результатам двух программ он набрал 333,76 балла и установил мировой рекорд. Второе место на ЧМ завоевал японец Юма Кагияма. У него 309,65 балла. Тройку призеров замкнул представитель Франции Адам Сяо Хим Фа (284,39 балла).

Во время своего выступления на ЧМ Малинин сделал шесть четверных прыжков. До него исполнить четверной аксель не удавалось ни одному фигуристу в мире.

Всю свою жизнь Малинин рос и тренировался в США. Его родители — фигуристы Татьяна Малинина и Роман Скорняков, выступавшие на чемпионатах СССР и России, а на международном уровне — за Узбекистан.

Ранее выступление Малинина на чемпионате мира назвали прокатом века.

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