Валуев: слишком унизительно ехать на Олимпиаду

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев согласился со словами главы Всероссийской федерации художественной гимнастики России (ВФХГ) Ирины Винер, которая заявила, что народ не простит тех спортсменов, кто поедет на Олимпиаду, передает «Спорт-Экспресс».

«Могу предположить, что в большинстве своем народ не поддержит тех, кто поедет. Слишком унизительно. Время неподходящее от слова «совсем», — сказал Валуев.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

В 2023 году в организации сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения».

Ранее Светлана Журова выразила сомнение в том, что российские атлеты поедут в Париж на Олимпиаду.