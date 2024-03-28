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Тренер Татьяна Тарасова: я не поддерживаю заявление Винер, буду поддерживать россиян на ОИ

Татьяна Тарасова: я буду поддерживать российских атлетов на Олимпиаде

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Bulkin Sergey/Global Look Press

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова не согласилась со словами главы Всероссийской федерации художественной гимнастики России (ВФХГ) Ирины Винер о том, что народ России не простит спортсменов, которые поедут в Париж на Олимпиаду, передает «Спорт-Экспресс».

«Я не разделяю точку зрения Ирины Александровны. Хотя, чаще всего во всем с ней согласна и очень уважаю ее и люблю. Я буду поддерживать спортсменов, которые захотят выступить на Играх», — сказала Тарасова.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

В 2023 году в организации сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения».

Ранее Тарасова рассказала, кто из россиян должен поехать на Олимпиаду.

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