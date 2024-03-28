Винер сравнила участников Олимпиады и Игр дружбы

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер заявила, что Игры дружбы не являются альтернативой Олимпиаде, передает «Спорт-Экспресс».

«На Олимпиаде будет выступать команда бомжей. А у нас будут соревноваться те люди, которые нас уважают, которые хотят выигрывать золотые медали. Игры дружбы — это не альтернатива Олимпийским играм», — заявила Винер, отметив, что на Играх дружбы будут дружеские соревнования среди клубов.

Игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Спортсмены сразятся в 33 видах спорта.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В декабре 2023 года МОК допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе.

Ранее во Франции поддержали запрет на участие России в церемонии открытия Олимпиады.