Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Игрок «Металлурга» заявил, что не расстраивается из-за поражения от «Спартака»

Игрок «Металлурга» Михайлис заявил, что не переживает из-за поражения от «Спартака»

close
100%
Сергей Бобылев/РИА Новости

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Никита Михайлис в интервью Legalbet заявил, что после поражения в четвертой игре серии с московским «Спартаком» нет причин для того, чтобы переживать за исход серии.

По его словам, ключевой задачей является подготовка к новой игре.

«Самое главное — это восстановление и подготовка к пятому матчу. На нас психологически это поражение никак не повлияло. Мы провели неплохой матч, надо было реализовывать свои моменты просто», — заявил Михайлис.

В четвертом матче серии «Спартак» обыграл «Металлург» со счетом 1:0. Единственную шайбу в этой встрече забросил Ансель Галимов на 49-й минуте.

В полуфинал Кубка Гагарина уже вышел «Автомобилист», обыгравший СКА 4:1 в серии, и «Трактор», который не отдал ни одного матча московскому «Динамо». В четвертьфинале продолжают сражаться «Локомотив» и «Авангард». Счет в серии 3:2 в пользу ярославской команды.

Ранее розыгрыш Кубка Гагарина — 2024 назвали непредсказуемым.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами