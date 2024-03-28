Игрок «Металлурга» заявил, что не расстраивается из-за поражения от «Спартака»

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Никита Михайлис в интервью Legalbet заявил, что после поражения в четвертой игре серии с московским «Спартаком» нет причин для того, чтобы переживать за исход серии.

По его словам, ключевой задачей является подготовка к новой игре.

«Самое главное — это восстановление и подготовка к пятому матчу. На нас психологически это поражение никак не повлияло. Мы провели неплохой матч, надо было реализовывать свои моменты просто», — заявил Михайлис.

В четвертом матче серии «Спартак» обыграл «Металлург» со счетом 1:0. Единственную шайбу в этой встрече забросил Ансель Галимов на 49-й минуте.

В полуфинал Кубка Гагарина уже вышел «Автомобилист», обыгравший СКА 4:1 в серии, и «Трактор», который не отдал ни одного матча московскому «Динамо». В четвертьфинале продолжают сражаться «Локомотив» и «Авангард». Счет в серии 3:2 в пользу ярославской команды.

Ранее розыгрыш Кубка Гагарина — 2024 назвали непредсказуемым.