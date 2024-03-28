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Розыгрыш Кубка Гагарина — 2024 назвали непредсказуемым

Защитник Хохлов назвал непредсказуемым розыгрыш Кубка Гагарина — 2024

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РИА Новости

Защитник нижнекамского «Нефтехимика» Илья Хохлов в интервью Legalbet заявил, что в нынешнем сезоне розыгрыше плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) происходит множество неожиданных событий.

По его словам, благодаря внедрению перекрестной системы плей-офф после первого раунда зрители смогли понаблюдать за более интересными и непредсказуемыми сериями.

«Этот плей-офф очень интересный, тем он и привлекает зрителей. Раньше можно было предугадать, но сейчас плей-офф интереснее. Победит сильнейший, все непредсказуемо», — заявил Хохлов.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. 29 апреля 2023 года, в день своего столетия, армейцы в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержали победу и завоевали трофей. ЦСКА и «Ак Барс» в этом сезоне уже не смогут побороться за трофей.

Ранее стало известно, переедет ли клуб Овечкина «Вашингтон» в другой город.

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