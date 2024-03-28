Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Зениту» предрекли трудности в игре с «Крыльями Советов»

Экс-тренер ЦСКА Тарханов предрек трудности «Зениту» в игре с «Крыльями Советов»

close
100%
Алексей Даничев/РИА Новости

Бывший главный тренер московского ЦСКА и екатеринбургского «Урала» Александр Тарханов в интервью Legalbet заявил, что самарские «Крылья Советов» могут зацепиться за очки в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита».

По его мнению, волжане способны навязать борьбу лидеру российского чемпионата.

«Конечно, «Зенит» — опасный соперник, к тому же сейчас они основательнее включатся в борьбу за первое место. Они во всех линиях сильнее «Крыльев», которые к тому же не очень удачно начали весеннюю часть сезона. Но, думаю, самарцы могут не уступить, потому что играют дома. Они способны доставить петербуржцам трудности», — заявил Тарханов.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги (РПЛ). Подопечные Сергея Семака за 20 туров набрали 40 очков. В 22-м туре национального первенства «Зенит» на выезде сыграет с самарскими «Крыльями Советов», игра состоится 30 марта в 14:00 по московскому времени.

Ранее болельщики «Локомотива» вынудили игрока команды сменить игровой номер.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами